Стали известны фамилии депутатов Госсобрания Якутии, избранных по спискам

Якутск, , 11:58 — REGNUM По итогам выборов в Госсобрание Якутии по спискам 20 мандатов получили представители «Единой России», 7 — коммунисты, 5 — представители «Справедливой России» и 3 — кандидаты от ЛДПР. Итоги распределения мест по республиканскому избирательному округу опубликовала пресс-служба Госсобрания Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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От «Единой России», ЛДПР и КПРФ места в региональном парламенте фактически получили так называемые «паровозы» — кандидаты, которые работать в Госсобрании не собираются — глава республики Айсен Николаев, депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. От своих мандатов они, скорее всего, откажутся, уступив их следующим далее по списку претендентам. Победный список КПРФ возглавил занимавший в предыдущем созыве место вице-спикера Госсобрания лидер регионального отделения партии Виктор Губарев.

Помимо Николаева мандаты в «Единой России» получили действующие депутаты Госсобрания директор ГБУ «По эксплуатации и содержанию административных зданий «Лена» Дмитрий Семёнов, сотрудник СВФУ Александр Сусоев, советник гендиректора ОАО «Сахатранснефтегаз» Владимир Членов, первый заместитель генерального директора по финансам и экономике ОАО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев, заместитель директора ГБУ «Школа высшего спортивного мастерства» Павел Пинигин, генеральный директор ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» Сергей Ларионов, председатели постоянных комитетов регионального парламента Владимир Прокопьев, Юрий Баишев и Елена Голомарёва.

Придут в республиканский парламент от правящей партии руководитель территориального органа Росздравнадзора по Якутии Владимир Чичигинаров, главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев, гендиректор ООО «Виват» Оксана Михайлова, директор природного парка «Ленские столбы» Аркадий Семёнов, генеральный директор ООО «КОЛМИ» Наталья Румянцева, исполнительный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Александр Смирнов, новый президент Федерации мас-рестлинга Республики Саха (Якутия) Геннадий Васильев, заместитель директора строительной компании «Северный Дом» Яков Ефимов и доктор медицинских наук в офтальмологии Любовь Явловская. Интересно, что в список попал и досрочно сложивший полномочия в прошлом созыве в связи с уходом в Совет Федерации Александр Акимов.

От КПРФ помимо Виктора Губарева места в Госсобрании займут секретарь Якутского рескома партии Вячеслав Макаров, заместитель председателя Якутской гордумы Семён Филиппов, первый секретарь Чурапчинского райкома КПРФ Семён Никитин, первый и второй секретари Якутского горкома КПРФ Евгений Кожухов и Иннокентий Романов. Из депутатов предыдущего созыва своё место удалось сохранить только секретарю Якутского рескома КПРФ Петру Аммосову.

От «Справедливой России» в Госсобрание избрались сотрудник ГБУ «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики Саха (Якутия)» Софрон Афанасьев, 25-летний студент Мичил Николаев и представитель общественной организации «Сомоо кус» Сулустаана Мыраан. Из предыдущего созыва в новый перешёл тренер спортивной сборной команды России по вольной борьбе Пётр Юмшанов.

ЛДПР в Госсобрании будут представлять предприниматель Илья Гудошник и директор ООО «САХА ЗАЙМ» Андрей Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 35 депутатов избраны в Госсобрание Якутии по одномандатным округам. В результате выборов по мажоритарной системе 23 мандата получили представители «Единой России», 4 — кандидаты от «Справедливой России», 3 — от КПРФ и по одному — от ЛДПР и «Гражданской платформы».

Кроме того, победу над единороссами в трёх округах одержали самовыдвиженцы — депутат гордумы Якутска, заместитель гендиректора ООО «Строительный рынок» Иван Данилов (46,25%), предприниматель Руслан Федотов (85,44%) и глава кочевой родовой общины «Тяня» Арсений Николаев (35,78%).