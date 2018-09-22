«Альтернатива для Германии» вышла на второе место по популярности — опрос

Берлин, , 11:34 — REGNUM Феномен, наблюдаемый в августе в восточной Германии, теперь распространился на всю страну: партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) вышла на второе место в рейтинге федерального уровня, пишет газета ABC 21 сентября.

Немецкий телеканал ARD опубликовал результаты очередного опроса, проведенного институтом Infratest dimap. Правая партия АдГ стала единственной партией, которая прибавила в рейтинге по сравнению с минувшим месяцем, набрав еще 2% потенциальных голосов. Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, АдГ получила бы 18% голосов, а Социал-демократическая партия (СДПГ) опустилась на третье место с 17% и потеряла бы статус народной партии.

На первом месте остается блок партий Ангелы Меркель и Хорста Зеехофера «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС), но его позиции также упали — 28%. Это худший результат за 21 год, с начала проведения опросов Infratest dimap.

Четвертое место остается за «Зелеными» (15%), затем следуют «Левые» и Свободно-демократическая партии Германии — каждая получает по 10%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время правящая коалиция Германии, куда входят ХДС/ХСС и СДПГ, переживает очередной политический кризис, поводом для которого стала фигура Ханса-Георга Маасена. Он уволен с поста главы ведомства по охране конституции (контрразведки), но останется в министерстве внутренних дел в должности статс-секретаря по требованию Зеехофера. СДПГ выступает против его работы в МВД, а некоторые члены добиваются отставки самого Зеехофера с поста министра внутренних дел.

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