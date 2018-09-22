Дело Маасена: СДПГ требует действий от Меркель

Берлин, , 09:05 — REGNUM Правящая коалиция Германии (партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), «Христианско-социальный союз» (ХСС) и Социал-демократическая партия, СДПГ) готовятся к третьему кризисному совещанию, посвященному фигуре уволенного с поста главы ведомства по охране конституции Ханса-Георга Маасена. Это происходит потому, что речь идет не о судьбе высокопоставленного чиновника, а о будущем большой коалиции, пишет в своей статье редактор телеканала N-TV Юдит Гёрс 21 сентября.

Уволенный с поста главы контрразведки Ханс-Георг Маасен остается в системе министерства внутренних дел, теперь в роли статс-секретаря. Еще неделю назад канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) обещала, что Маасен уйдет. Однако то, что она продавала как компромисс, было грубым и явным маневром министра внутренних дел Хорста Зеехофера (ХСС).

Лидер СДПГ Андреа Налес категорически против того, чтобы Маасен оставался на высоком посту. Она направила письмо Меркель и Зеехоферу, в котором требует пересмотра этого решения. Неясно, насколько далеко Налес может зайти, несмотря на то, что она заявляла, что не хочет подвергать угрозе существование коалиции.

В последних опросах общественного мнения СДПГ опускается на третье место, выпуская вперед правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Блок ХДС/ХСС также теряет электорат, набирая всего 28% потенциальных голосов.

Неспособность канцлера решительно действовать в этом вопросе критически опасна. Ущерб большой коалиции нанесен уже большой. Фактические недавние успехи в ее работе, такие как принятие пакета мер против нехватки жилья в немецких городах, полностью отходят на второй план.

Пока что во всей этой ситуации выигрывает только АдГ. Благодаря внутреннему раздору большой коалиции правые поднимаются в опросах на новые высоты. Если Ангела Меркель не хочет, чтобы эта тенденция продолжалась, она должна принять решение, которое выходит за рамки очередного бесхребетного компромисса. В противном случае — вопрос времени, когда коалиция столкнется с очередным испытанием, заключает Гёрс.

Читайте также: Хемниц: глава секретной службы ФРГ объяснил свои слова о дезинформации

А также: Над главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером «сгущаются тучи» — WELT

Читайте ранее в этом сюжете: Политический кризис в Берлине: Маасен уволен, проблемы остались