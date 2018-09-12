Хемниц: глава секретной службы ФРГ объяснил свои слова о дезинформации

Берлин, , 11:58 — REGNUM Глава ведомства по охране конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен в четырехстраничном письме ответил на вопросы министра внутренних дел Хорста Зеехофера по поводу своих заявлений о том, что сообщения о травле мигрантов в Хемнице были дезинформацией, передает телеканал N-TV.

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Маасен не видит причин дистанцироваться от своих прежних заявлений и поясняет, что 19-секундное видео под неверным заголовком «Охота на людей в Хемнице» было опубликовано аккаунтом Antifa Zeckenbiss (вероятно, левоэкстремистским) с целью добиться определенного влияния на аудиторию и отвлечь ее от убийства человека. Он не сомневается в подлинности записи, однако этот небольшой фрагмент не позволяет достоверно судить о происходившем в саксонском городе. На видеозаписи мужчина непродолжительное время гонится за молодым человеком восточной наружности.

По словам Маасена, он хотел поддержать главу правительства Саксонии Михаэля Кречмера, который признал, что массовых антимигрантских погромов в городе не было. В то же время у секретной службы нет сомнений, что протесты были организованы правыми организациями.

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Как сообщало ИА REGNUM, Бундестаг потребовал объяснений от Маасена из-за его заявления, которое напрямую противоречит точке зрения правительства и канцлера Германии на происходящее в Хемнице. Напомним, с 26 августа в городе продолжаются массовые выступления против принятия мигрантов, поводом для которых послужило убийство местного жителя выходцами с Ближнего Востока. В город стянута полиция с соседних федеральных земель. 14 сентября в Хемнице пройдет очередная демонстрация националистов.

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