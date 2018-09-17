Киев создает в Азово-Черноморском регионе москитный флот — эксперт

Киев, , 18:36 — REGNUM Бывший замминистра обороны Украины Юрий Гусев назвал «целесообразным» план украинского правительства создать военно-морскую базу военно-морских сил вооруженных сил Украины в Азовском море до конца года. Об этом Гусев заявил 17 сентября в эфире одного из украинских телеканалов.

«6 сентября в закрытом режиме прошло заседание совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное угрозам национальной безопасности именно в Азовском море. Решение о создании базы военно-морских сил вооруженных сил Украины обсуждалось на заседании СНБО. Это решение нужно было принимать еще в прошлом году, когда стало очевидно, что Россия планирует достраивать Керченский мост, что значительно ограничит судоходство в украинских портах Бердянск и Мариуполь. Такая база станет еще одним шагом для укрепления безопасности и обороны в южном Приазовье», — сказал Гусев.

По его словам, сегодня Киев создает в Азово-Черноморском регионе москитный флот.

«ВМС давно присутствуют в секторе «Мариуполь», в первую очередь в виде морских пехотинцев, которые выполняют свой военный долг с 2014 года. А военно-морская база еще больше укрепит с моря составляющую национальной безопасности… Два судна были спущены в г. Бердянск. Военно-морская база в Азовском море должна обеспечивать безопасность прибрежной линии. Нужно опираться на москитный флот, который обеспечит береговую охрану. Это небольшой флот, его могут построить и строят украинские предприятия», — пояснил Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября правительство Украины заявило о планах построить военно-морскую базу в Азовском море. Отмечается, что база — «необходимое условие для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе».

«Украинское военно-морское присутствие в Азовском море усиливается. В Бердянске спущено на воду два артиллерийских бронекатера военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении правительства.

Напомним, напряжение между Москвой и Киевом в Азовском море стало нарастать после присоединения Крыма к России и усилилось по завершении строительства Крымского моста через Керченский пролив. Украина опасается, что Россия перекроет доступ к морю. Пограничники обеих стран несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в этой акватории.