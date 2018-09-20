Захарова ответила на обвинения в адрес РФ за её действия в Азовском море

Москва, , 17:52 — REGNUM Действия России по проверке судов в Азовском море в полной мере соответствуют нормам международного права. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Действия России по проверке судов направлены исключительны на обеспечение безопасности акватории Азовского моря и Керченского пролива. Они не противоречат каким-либо нормам международного права, применимым к этим акваториям. Право России осуществлять такие действия недвусмысленно подтверждаются практикой других государств, которые реализуют свои суверенные права во внутренних водах», — заявила Захарова.

Международно-правовой статус Азовского моря и Керченского пролива определён двусторонними международными договорами, а именно договором между РФ и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года.

В данных документах подтверждено, что «Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины».

Несмотря на это, правомерные действия российских пограничников представляются как игнорирование Российской Федерацией международных норм и рассматриваются в качестве якобы продолжающейся кампании по дестабилизации ситуации на Украине.