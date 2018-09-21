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Хантсман рассказал о контактах США и РФ по КНДР

Политика

«У нас (США и РФ) есть ... контакты»

Вашингтон, 21 сентября 2018, 10:36 — REGNUM  Ситуацию вокруг КНДР постоянно обсуждают представители США и России. Об этом, как передает РИА Новости, заявил посол США в России Джон Хантсман на Инвестиционной конференции AmCham.

«У нас (США и РФ) есть постоянно идущие и углубляющиеся контакты… по проблеме КНДР», — сказал дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября 2018 г. посол РФ в Пхеньяне Александр Мецегора провел переговоры с заместителем главы МИД Северной Кореи Син Хон Чхолем. Известно, что дипломаты обсудили ряд актуальных тем двусторонних отношений.

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Российско-американские отношения
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