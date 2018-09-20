Президент Южной Кореи рассказал, что будет с КНДР после денуклеаризации

Сеул, , 16:59 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чже Ин рассказал журналистам, что ждет КНДР после «полной денуклеаризации», 20 сентября передает агентство Reuters.

«Будет заключен мирный договор, а также нормализованы отношения Северной Кореи и США — после того, как Север совершит полную денуклеаризацию», — пояснил Мун Чже Ин, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита в Пхеньяне.

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах в Пхеньяне 18−19 сентября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чже Ин выпустили совместное заявление о денуклеаризации и демилитаризации на Корейском полуострове.

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