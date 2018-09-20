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Ким Чен Ын ждёт новой встречи с Трампом

Политика

«Чтобы достичь быстрого прогресса по вопросу денуклеаризации»

Ким Чен Ын ждёт новой встречи с Трампом
Иллюстрация: Twitter: @realDonaldTrump
Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Сеул, 20 сентября 2018, 16:54 — REGNUM  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын «надеется» на проведение новых переговоров с президентом США Дональдом Трампом, 20 сентября передает агентство Reuters.

«Он надеется, что в ближайшем будущем состоится второй раунд переговоров с Трампом, чтобы достичь быстрого прогресса по вопросу денуклеаризации», — сообщил журналистам президент Южной Кореи Мун Чже Ин, комментируя свою встречу с лидером КНДР в Пхеньяне.

Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 сентября в Пхеньяне проходили переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. Стороны выпустили совместное заявление о денуклеаризации и демилитаризации Корейского полуострова.

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США и КНДР
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