Франция предложила РФ помощь в поисковой операции на месте крушения Ил-20

Москва, , 21:30 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу и глава военного ведомства Франции Франсуа Парли в ходе телефонного разговора вечером 18 сентября обсудили крушение российского самолёта Ид-20 в Сирии, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Как отмечается, французский министр выразила соболезнования российской стороне в связи с гибелью членов экипажа самолёта, а также предложила помощь в проведении поисковой операции на месте трагедии.

Сергей Шойгу поблагодарил коллегу за предложение помощи, отметив, что у России достаточно сил для проведения операции. Он также проинформировал Франсуа Шарли об известных на текущий момент обстоятельствах произошедшего, информирует пресс-служба.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, российский самолёт-разведчик Ил-20 был был сбит вечером 17 сентября ракетой комплекса С-200 ПВО Сирии во время атаки израильских истребителей F-16 на промышленные объекты в сирийской провинции Латакия. На борту самолёта находились 15 российских военнослужащих, никто из них не выжил.

Читайте также:

Путин: ВВС Израиля нарушили и договоренности с Россией и суверенитет Сирии

МИД РФ: С Ил-20 ВВС Израиля вели себя безответственно и недружественно