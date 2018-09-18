Вторник, 18 Сентября 2018 года
20:17:30 МСК

МИД РФ: С Ил-20 ВВС Израиля вели себя безответственно и недружественно

Политика

Россия примет все меры для исключения угрозы жизни и безопасности российских военных в Сирии

Москва, 18 сентября 2018, 19:47 — REGNUM  Россия расценивает действия ВВС Израиля, спровоцировавших удар ПВО Сирии по российскому самолету Ил-20, как безответственные и недружественные и примет все меры для исключения угрозы жизни и безопасности российских военных в САР, заявил 18 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заместителю посла Израиля в России Керен Коэн-Гат.

«В ходе беседы заместитель министра иностранных дел России С. В. Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолет Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих. Было отмечено, что российской стороной будут приняты все необходимые меры, чтобы исключить угрозу жизни и безопасности российских военных, оказывающих содействие сирийскому народу в борьбе с терроризмом», — указано в официальном сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии из-за действий пилотов израильских истребителей F-16, прикрывшихся российским самолетом при атаке на сирийские объекты в Латакии. В результате погибло 15 членов экипажа российского самолета.

Российское военное ведомство считает, что боевые самолеты ВВС Израиля создали эту ситуацию преднамеренно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после провокационных и враждебных действий Израиля Россия оставляет за собой право на ответные действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху заявил Путину о решимости бороться с присутствием Ирана в Сирии

Читайте развитие сюжета: Путин: ВВС Израиля нарушили и договоренности с Россией и суверенитет Сирии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гибель самолёта-разведчика российской армии ИЛ-20 в Сирии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить