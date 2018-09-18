МИД РФ: С Ил-20 ВВС Израиля вели себя безответственно и недружественно

Москва, , 19:47 — REGNUM Россия расценивает действия ВВС Израиля, спровоцировавших удар ПВО Сирии по российскому самолету Ил-20, как безответственные и недружественные и примет все меры для исключения угрозы жизни и безопасности российских военных в САР, заявил 18 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заместителю посла Израиля в России Керен Коэн-Гат.

«В ходе беседы заместитель министра иностранных дел России С. В. Вершинин подчеркнул, что в Москве расценили как безответственные и недружественные действия военно-воздушных сил Израиля, в результате которых под удар сирийских ПВО был подставлен российский самолет Ил-20 и погибли 15 российских военнослужащих. Было отмечено, что российской стороной будут приняты все необходимые меры, чтобы исключить угрозу жизни и безопасности российских военных, оказывающих содействие сирийскому народу в борьбе с терроризмом», — указано в официальном сообщении МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой ПВО Сирии из-за действий пилотов израильских истребителей F-16, прикрывшихся российским самолетом при атаке на сирийские объекты в Латакии. В результате погибло 15 членов экипажа российского самолета.

Российское военное ведомство считает, что боевые самолеты ВВС Израиля создали эту ситуацию преднамеренно. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после провокационных и враждебных действий Израиля Россия оставляет за собой право на ответные действия.

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