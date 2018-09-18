Путин: ВВС Израиля нарушили и договоренности с Россией и суверенитет Сирии

Москва, , 20:16 — REGNUM Если ранее операции ВВС Израиля нарушали суверенитет Сирии, то в случае с Ил-20 были проигнорированы еще и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов в воздухе, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает 18 сентября пресс-служба президента РФ.

«Владимир Путин напомнил, что подобные операции израильских военно-воздушных сил предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии. В данном же случае не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов, в результате российский самолет попал под огонь сирийских средств ПВО», — подчеркивает пресс-служба главы российского государства.

Сообщается, что президент России призвал израильскую сторону впредь не допускать подобных случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября около 23.00 мск возвращавшийся на авиабазу Хмеймим российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой сирийского ЗРК С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Причиной их гибели стали провокационные действия четырех истребителей ВВС Израиля, прикрывшихся российским самолетом от сирийских радиолокаторов при атаке на объекты в Сирии.

Минобороны РФ считает действия израильских самолетов преднамеренными, прокационными и враждебными, так как они не могли не видеть российский Ил-20, заходивший на посадку. Кроме того, Израиль не предупреждал командование российской группировки войск в Сирии о проведении операции своих ВВС в районе Латакии.

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