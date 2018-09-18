Кремль отреагировал на гибель Ил-20 в Сирии

Москва, , 12:42 — REGNUM Крушение российского самолета Ил-20 в Сирии крайне обеспокоило Кремль. Об этом сообщил 18 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава государства глубоко соболезнует родственникам погибших военных, их близким и сослуживцам, сказал представитель Кремля.

Песков не стал комментировать произошедшее в небе над Сирией. Полная оценка инцидента дана в заявлении оборонного ведомства, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 18 сентября пропала связь с российским самолетом Ил-20, который возвращался на авиабазу Хмеймим в Сирии. В это же время израильская авиация атаковала промышленные объекты в сирийской провинции Латакия.

Летчики Израиля, как следует из заявления Минобороны РФ, подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО. Самолет сбила ракета комплекса С-200, он рухнул в Средиземное море. Находившиеся на борту 15 человек погибли.

Израиль не предупреждал российских военных о планируемой в Сирии операции. Минобороны РФ расценивает эти действия как враждебные и оставляет за собой право на адекватный ответ.

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