У берегов Латакии обнаружено место падения самолета Ил-20

Дамаск, , 11:54 — REGNUM У берегов сирийской провинции Латакия обнаружено место падения самолета российских Воздушно-космических сил (ВКС) Ил-20, на борту которого находились 14 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, обломки воздушного судна выявлены в 27 км западнее от населенного пункта Баниас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет Ил-20, принадлежавший ВКС РФ, пропал над акваторией Средиземного моря 17 сентября. Позже стало известно, что Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил ПВО Сирии, но под удар его подставили летчики ВВС Израиля.

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