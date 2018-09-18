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Минобороны о гибели Ил-20: Израиль может получить адекватный ответ

Политика

Речь идет о провокационных действиях, которые российская сторона расценивает как враждебные

Минобороны о гибели Ил-20: Израиль может получить адекватный ответ
Mohewyn
Бумеранг

Москва, 18 сентября 2018, 11:56 — REGNUM  Российское военное ведомство оставляет за собой право на адекватный ответ после того, как действия Израиля привели к гибели самолета Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал», — говорится в сообщении Минобороны.

Российские военные были уведомлены об операции по горячей линии менее чем за минуту до того, как произошел удар. Этого времени не хватило, чтобы увести российский самолёт в безопасную зону.

Уточняется также, что израильские летчики подставили российский самолет под огонь сирийских средств ПВО. Речь идет о провокационных действиях, которые российская сторона расценивает как враждебные.

«Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», — подчеркнули в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, связь с российским самолётом Ил-20 пропала в акватории Средиземного моря в ночь на 18 сентября. В это время израильские самолёты F-16 предприняли атаку на сирийские объекты. Ракета комплекса С-200 сирийских ПВО поразила российский самолет, в результате погибли 15 человек.

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Война в Сирии
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