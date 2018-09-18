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Неопознанный самолёт едва не спровоцировал столкновение над Японским морем

Политика

Лайнер Air France был вынужден экстренно менять эшелон

Хабаровск, 18 сентября 2018, 12:22 — REGNUM  Предполагаемый самолёт-разведчик НАТО вновь несанкционированно вторгся в воздушные коридоры гражданской авиации вблизи побережья Японского моря. Опасные манёвры едва не привели к авиакатастрофе.

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Диспетчерам пришлось экстренно менять эшелон полёта гражданского лайнера Air France, выполнявшего рейс «Токио — Париж». Как сообщает Интерфакс со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, самолёту пришлось резко снизиться сразу на 200 метров, чтобы избежать столкновения.

То, что речь может идти о самолёте-разведчике одной из стран НАТО говорит характерный для таких самолетов сигнал радиолокационного самолетного ответчика, который удалось распознать российским авиадиспетчерам. На радиосвязь предполагаемый разведчик выходить отказался.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2018 года самолёт-разведчик НАТО E-3A Sentry AWACS несколько часов курсировал у границ российской Калининградской области. Самолёты этого типа способны вести радиоэлектронную разведку на дальность свыше 500 км, что позволяет собирать разведданные, охватывая всю Калининградскую область и большую часть Псковской и Ленинградской областей России.

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