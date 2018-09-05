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Самолет-разведчик НАТО замечен у границ Калининградской области России

Политика

Три часа самолет вел радиоэлектронную разведку, оставаясь в воздушном пространстве Литвы

Калининград, 5 сентября 2018, 23:40 — REGNUM  Самолет-разведчик НАТО E-3A Sentry AWACS 5 сентября несколько часов курсировал у границ российской Калининградской области, сообщают интернет-ресурсы, мониторящие перемещения воздушных объектов.

По данным мониторинговых сайтов, самолет радиоэлектронной разведки AWACS с бортовым номером LX-N90459 и позывным NATO06 взлетел с авиабазы Гайленкирхен в Германии и более трех часов курсировал в воздушном пространстве Литвы вблизи Калининградской области.

Напомним, самолеты этого типа способны вести радиоэлектронную разведку на дальность свыше 500 км, что позволяет собирать разведданные, охватывая всю Калининградскую область и большую часть Псковской и Ленинградской областей России.

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