Вторник, 13 Февраля 2018 года
17:42:43 МСК

Самолет-разведчик ВВС США совершил полет у границ России

Политика

Американский самолет-разведчик, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, пролетел вдоль границ Калининградской области

Самолет-разведчик ВВС США совершил полет у границ России
Разведывательный самолет Boeing RC-135W

Вашингтон, 13 февраля 2018, 08:29 — REGNUM  Разведывательный самолет Boeing RC-135W с бортовым номером 62−4134, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) США, был замечен у границ Российской Федерации. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

Согласно данным ресурса, американский самолет-разведчик, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, пролетел вдоль границ Калининградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 г. авиация США и НАТО проводит практически регулярные разведывательные полеты вблизи Калининградской области, а также у российских границ в Ленинградской и Псковской областях.

Полеты самолетов-разведчиков продолжаются по несколько часов.

Читайте также: К российской границе на Балтике направляются самолеты-разведчики США

А также: Сопровождение американского самолета EP-3 в Минобороны названо законным

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить