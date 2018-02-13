Самолет-разведчик ВВС США совершил полет у границ России

Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Разведывательный самолет Boeing RC-135W с бортовым номером 62−4134, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) США, был замечен у границ Российской Федерации. Об этом сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar.

Согласно данным ресурса, американский самолет-разведчик, находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, пролетел вдоль границ Калининградской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 г. авиация США и НАТО проводит практически регулярные разведывательные полеты вблизи Калининградской области, а также у российских границ в Ленинградской и Псковской областях.

Полеты самолетов-разведчиков продолжаются по несколько часов.

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