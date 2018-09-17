Узбекистан перебросил свои войска на север Таджикистана

Душанбе, , 19:04 — REGNUM Первые в истории таджикско-узбекские совместные военные учения начнутся завтра, 18 сентября в Согдийской области Таджикистана. Маневры будут проводиться на полигоне Чорухдайрон и в учебном центре «Нурафшон» до 22 сентября.

Как сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на собственный источник в силовом блоке таджикского правительства, на учениях таджикские и узбекские военнослужащие отработают вопросы взаимодействия двух армий. Участвовать будут 100 солдат и офицеров ВС Узбекистана и 500 военных из Таджикистана, все со своими техникой и вооружением.

Известно, что личный состав, техника и вооружение Узбекской стороны уже переброшены на территорию Таджикистана 17 сентября утром.

Напомним, что 8 августа 2018 года в Ташкенте Узбекистан и Таджикистан приняли план военного сотрудничества. Ранее СМИ сообщали о том, что первые военные учения Вооруженных сил двух стран пройдут до конца 2018 года.