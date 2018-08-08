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Узбекистан и Таджикистан приняли план военного сотрудничества

Политика

В Ташкенте состоялась встреча военных делегаций двух стран

Узбекистан и Таджикистан приняли план военного сотрудничества
Dilshod Akbarov
Ташкент

Ташкент, 8 августа 2018, 15:41 — REGNUM  Узбекистан и Таджикистан подписали план военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран на 2018 год, сообщает 8 августа издание Kun.uz.

В Ташкенте состоялась встреча военных делегаций двух стран. В совещании приняли участие министры обороны Узбекистана и Таджикистана Абдусалом Азизов и Шерали Мирзо. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

Минситр обороны Таджикистана пригласил военнослужащих Узбекистана принять участие в совместных учениях, а также предложил проводить между военнослужащими спортивные и культурные мероприятия.

Напомним, 18 апреля СМИ Таджикистана сообщили, что до конца 2018 года Таджикистан и Узбекистан планируют провести совместные военные учения впервые за всю историю двусторонних отношений.

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Таджико-узбекские отношения
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