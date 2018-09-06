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Меркель о событиях в Хемнице: «Надо дистанцироваться от этого»

Политика

Канцлер Германии по-прежнему настаивает, что происходящие в Саксонии выступления против мигрантов «не имеют отношения к правовому государству»

Меркель о событиях в Хемнице: «Надо дистанцироваться от этого»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель

Берлин, 6 сентября 2018, 07:59 — REGNUM  Правительство Германии подтвердило свое неприятие и осуждение текущих событий в саксонском городе Хемниц, пишет издание WELT 6 сентября.

По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, на снятых в городе видеокадрах демонстрируется «очень явная ненависть и преследование ни в чем неповинных людей». Нужно дистанцироваться от этого, сказала Меркель. «Этим всё сказано».

Заместитель пресс-секретаря правительства Ульрике Деммер 5 сентября также заявила, что на кадрах запечатлены преследования иностранцев и угрозы в адрес журналистов. По ее словам, в городе раздавались призывы к самосуду. «Здесь нельзя ничего преуменьшать», речь идет не о семантических дебатах, сказала Деммер.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер взял назад резкие слова властей о «сброде» и «травле иностранцев». Напомним, многотысячные протесты против миграционной политики продолжаются в Хемнице с 26 августа, когда в потасовке с двумя молодыми мигрантами был убит местный житель, а еще двое мужчин получили ранения.

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Политическая жизнь Германии
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