Глава ведомства по охране конституции ФРГ: правые погромы в Хемнице — ложь

Берлин, , 09:02 — REGNUM В Хемнице не было охоты и травли иностранцев, заявил глава ведомства по охране Конституции ФРГ Ханс-Георг Маасен в интервью изданию BILD, опубликованном 7 сентября.

«Нет никаких доказательств того, что видеозапись с предполагаемым инцидентом, распространяющаяся в Интернете, является подлинной», — заявил Маасен. По его словам, «есть веские основания полагать, что она нацелена на дезинформацию, чтобы, возможно, отвлечь публику от убийства в Хемнице». Если бы погромы в городе действительно были, ведомство Маасена знало бы об этом.

Термина «охота и травля иностранцев» придерживается канцлер Германии Ангела Меркель. Пресс-служба канцелярии и правительства Германии настаивает на том, что видеокадры с нападениями на иностранцев являются неопровержимым доказательством экстремистских настроений протестующих в саксонском городе Хемниц.

Более осторожной оценки придерживается глава министерства внутренних дел Хорст Зеехофер: он считает, что прежде чем делать категоричные заявления и обвинять протестующих в нацизме, необходимо изучить все имеющиеся факты.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Саксонии Михаэль Кречмер также взял назад слова о травле иностранцев. Напомним, после убийства 35-летнего мужчины двумя мигрантами в Хемнице с 26 августа продолжаются массовые выступления против миграционной политики, в которых принимают участие тысячи человек.

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