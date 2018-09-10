В Петербурге могут инициировать парламентское расследование

Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Депутаты оппозиционных фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают начать парламентское расследование событий 9 сентября на площади Ленина у Финляндского вокзала и на прилегающих улицах, где органы правопорядка не позволили провести массовую акцию против пенсионной реформы.

Напомним, акция на площади Ленина сначала была согласована Смольным, но затем запрещена под предлогом угрозы для жизни и здоровья граждан из-за прорыва трубы, произошедшего на площади 6 сентября, и необходимости срочных ремонтных работ.

Организаторы акции отказались переносить ее в другое предложенное им место и днем в воскресенье вывели людей на площадь Ленина. В результате полицией и Росгвардией были задержаны за нарушение общественного порядка, правил проведения массовых акций и правил дорожного движения несколько сотен человек, административные дела в отношении которых 10 сентября начали рассматривать суды Санкт-Петербурга.

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Депутаты Заксобрания Петербурга от оппозиции предложили совету фракций пригласить на пленарное заседание во вторник, 11 сентября, руководителей городской исполнительной власти и регионального Главка полиции, чтобы услышать их объяснения событий 9 сентября. Однако это предложение не нашло поддержки в совете фракций Заксобрания.

«Начинаем сбор 10-ти подписей депутатов под инициативой парламентского расследования событий 9 сентября», — сообщил в связи с этим в своем микроблоге депутат Максим Резник («Партия роста»).

«Сегодня направляем письмо прокурору города и готовим обращение для начала парламентского расследования», — добавил депутат Борис Вишневский («Яблоко»).

Отметим, что события у Финляндского вокзала 9 сентября получили негативную оценку со стороны уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге.

«Действия исполнительной власти и правоохранительных органов, не допустивших согласованного митинга 9 сентября на площади Ленина, фактически спровоцировали проведение публичного мероприятия в несогласованном формате, последующие нарушения общественного порядка», — считает омбудсмен Петербурга Александр Шишлов.

По его мнению, всё это говорит о необходимости «кардинального изменения практики согласования и проведения публичных мероприятий в Санкт-Петербурге».

Добавим, что полиция насчитала всего порядка 1200 участников акции 9 сентября в Петербурге. СМИ сообщали о примерно трех тысячах участников, организаторы говорили о пяти тысячах.

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