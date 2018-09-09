«Около нуля»: акции сторонников Навального снова с треском провалились

Москва, , 17:45 — REGNUM Акции сторонников блогера Алексея Навального снова с треском провалились. Малочисленность участников «протестных» мероприятий уже вызвала шквал шуток и иронии, в том числе и в социальных сетях.

Напомним, в Южно-Сахалинске на акции присутствовали порядка 50 человек. В Хабаровске на несогласованную акцию вышли менее 100, несколько из них были задержаны. Несогласованная акция во Владивостоке собрала около 50 человек.

В Новосибирске на несогласованную акцию пришли порядка 500 человек. Они собирались пройти шествием по улице Ленина. Но после задержания одного из организаторов направились в сторону отделения полиции, где была перекрыта улицу Мичурина. ОМОН применил силу, несколько протестующих задержаны.

Провал акций последовал и в других городах России. Не стала исключением и Москва. Здесь, по данным полиции, в месте проведения акции собрались около 2 тыс. человек. Но непонятно, сколько из них было сторонников Навального. Пушкинская площадь не огорожена, трудно определить, кто есть кто. В любом случае цифра меньше, чем была у одной из политических партий. Митинг провалился. Те, кого пенсионные изменения реально могут могут затронуть, не пришли, потому что не верят Навальному.

Малочисленность акций сторонников Навального уже вызвала волну шуток и ироничных комментариев. «Бойцы Алекса Навального на Сахалине своими телами собрали цифру «О», — иронизирует один из интернет-пользователей. Он же опубликовал на своей странице фотографию из Обнинска, где на пикете находятся три человека, и сопроводил её комментарием «Обнинск встаёт с колен».

Чем же можно объяснить такой грандиозный провал протестных акций Навального в регионах сегодня? Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова отмечает, что это связано с полной, абсолютной, тотальной неискренностью активистов Навального.

«Потому что люди, для которых сейчас жизненно важна проблематика пенсионной реформы, не верят Навальному и понимают, что для него это абсолютно неискренний призыв, подвязанный под выборы, просто для того, чтобы снова заявить о себе и получить как можно больше задержаний. И сейчас он действительно получает эти задержания — ведь его акции совпадают с единым днём голосования, а это — непременно проблемная история. Задача этих акций — внести дестабилизацию в процесс голосования. А вечером пойдут разговоры о нарушениях и массовых задержаниях. Алексей Навальный хочет, чтобы сегодня главная новость состояла в том, сколько задержали его людей, а не сколько процентов получили оппозиционные партии. А этих процентов будет очень мало», — говорит эксперт.

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