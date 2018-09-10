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На акциях протеста в городах РФ задержаны более 800 человек — «ОВД-Инфо»

Политика

Из общего числа задержанных более всего (354 человека) были задержаны в Санкт-Петербурге

На акциях протеста в городах РФ задержаны более 800 человек — «ОВД-Инфо»
Задержанные

Москва, 10 сентября 2018, 07:38 — REGNUM  Более 800 человек были задержаны правоохранителями в городах России в ходе несанкционированных митингов против изменений в пенсионном законодательстве. Об этом свидетельствуют данные портала «ОВД-Инфо».

Отмечается, что из общего числа задержанных (839 человек) более всего (354 человека) были задержаны в Санкт-Петербурге. Почти в три раза меньше задержанных в Екатеринбурге (129), в столице России стражи порядка задержали 36 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября протестные акции сторонников блогера Алексея Навального с треском провалились по всей России. Малочисленность участников акций уже вызвала шквал шуток и иронии, в том числе и в соцсетях.

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