Пушилин: Киев ошибся, пойдя на убийство Захарченко

Донецк, , 11:25 — REGNUM Киевские власти уже разучились понимать народ республик Донбасса, и поэтому убийство главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко, нацеленное на дестабилизацию, напротив, сплотило население республики. Об этом в интервью RT заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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По его словам, Украина практически потеряла все шансы на возвращение Донбасса в свою сферу влияния.

«Речь может идти уже, наверное, о примирении, которое будет длиться десятилетиями. Не раньше. Слишком много крови между нами», — подчеркнул Пушилин.

Также он добавил, что «Украина настолько уже разучилась понимать Донбасс», что терактом, унесшим жизнь главы ДНР, попыталась вызвать хаос, однако в результате убийства произошло сплочение народа республики.

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