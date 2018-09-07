Пушилин назначил новый состав Совета министров ДНР

Донецк, , 22:26 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назначил новый состав Совета министров. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщает Донецкое агентство новостей.

Из старого состава Совета министром остались: Наталья Никонорова, которая исполняет обязанности министра иностранных дел; Алексей Дикий, исполняющий обязанности министра внутренних дел; Владимир Павленко, исполняющий обязанности министра государственной безопасности.

Среди новых назначенцев: Евгений Лавренов, который назначен исполнять обязанности министра доходов и сборов; Дмитрий Полоипанов, назначенный исполнять обязанности министра транспорта; Сергей Ильин, назначенный исполнять обязанности министра промышленности ДНР. Исполнять обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия будет Владимир Горячев.

Кто будет исполнять обязанности министра обороны не указано.

Кроме того, Пушилин сменил главу Верховного суда — им стал Андрей Ким.

Заменены все три вице-премьер ДНР. На эти должности назначены Алексей Ананченко, Владимир Антонов и Екатерина Матющенко.