В Донецке на месте гибели Александра Захарченко установлен памятный знак

Донецк, , 21:52 — REGNUM В центре Донецка у места гибели главы ДНР Александра Захарченко и его телохранителя Вячеслава Доценко установлен мемориальный камень, сообщило 8 сентября Донецкое агентство новостей.

Жители Донецка оставляют у камня множество цветов и горящих свечей.

Напомним, глава ДНР и его охранник погибли 31 августа в результате взрыва в кафе Донецка. Кроме них пострадали ещё двенадцать человек. Выборы нового руководителя Донецкой Народной Республики запланированы на 11 ноября 2018 года.

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