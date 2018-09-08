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В Донецке на месте гибели Александра Захарченко установлен памятный знак

Общество

Люди несут к нему цветы

В Донецке на месте гибели Александра Захарченко установлен памятный знак
Иллюстрация: Smdnr.ru
На траурном шествии

Донецк, 8 сентября 2018, 21:52 — REGNUM  В центре Донецка у места гибели главы ДНР Александра Захарченко и его телохранителя Вячеслава Доценко установлен мемориальный камень, сообщило 8 сентября Донецкое агентство новостей.

Жители Донецка оставляют у камня множество цветов и горящих свечей.

Напомним, глава ДНР и его охранник погибли 31 августа в результате взрыва в кафе Донецка. Кроме них пострадали ещё двенадцать человек. Выборы нового руководителя Донецкой Народной Республики запланированы на 11 ноября 2018 года.

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Убийство главы ДНР Александра Захарченко
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