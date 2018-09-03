Киев не сможет вернуть Крым из-за референдума 2014 года — американские СМИ

Вашингтон, , 07:42 — REGNUM Волеизъявление жителей Крыма, решивших вернуться в состав России, не позволяет Украине претендовать на полуостров. Об этом пишет американское издание The National Interest.

По мнению обозревателя издания Дуга Бэндоу, пытаться передать регион Украине без согласия его жителей было бы неверным решением. По словам автора статьи, Крым, отвоеванный Российской империей у Турции, оставался российским в составе СССР вплоть до 1954 года.

Бэндоу отмечает, что подавляющее большинство населения полуострова состоит из этнических русских, которые в ходе референдума 2014 года о воссоединении Крыма с Россией сделали определенный выбор, и именно этот выбор не позволяет Киеву отныне претендовать на полуостров.

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Как сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Российской Федерацией.

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