Киев готовит для ООН антироссийские инициативы по Крыму и Донбассу

Киев, , 12:47 — REGNUM Украина на сентябрьском заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) представит несколько «неприятных» антироссийских инициатив. Об этом сообщил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

«Готовим ряд инициатив на Генеральную Ассамблею ООН. Я не могу их раскрывать, поскольку наш северный сосед только этого и ждет. Их (российскую делегацию — прим. ИА REGNUM ) ждет несколько очень неприятных сюрпризов», — цитирует его слова издание «Газета.ua».

Украинский дипломат подчеркнул, что данные инициативы являются секретными, однако раскрыл, что касаться они будут Крыма и Донбасса. Добавим, открытие 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится 18 сентября 2018 года. Украинскую делегацию возглавит на мероприятии президент страны Петр Порошенко.

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