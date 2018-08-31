В Арктике будет нарастать конфликтный потенциал — Шойгу

Москва, , 13:49 — REGNUM Арктический регион в настоящее время входит в сферу интересов ряда стран, что может стать причиной нарастания в регионе конфликтного потенциала. Об этом на заседании коллегии Минобороны России 31 августа заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, приоритетом деятельности армии России на сегодняшний день остается защита национальных интересов РФ в Арктическом регионе.

«Сегодня Арктика превратилась в объект территориальных, ресурсных и военно-стратегических интересов ряда государств. Это может привести к нарастанию конфликтного потенциала в данном регионе», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом строительства базы ПВО в Тикси (Якутия) стало понятно, что Северный флот берет под плотный контроль весь Северный морской путь, глобальное значение которого быстро растет.

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