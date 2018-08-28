Новая база ПВО в Тикси — Россия Арктику никому уступать не намерена

Москва, , 17:50 — REGNUM С началом строительства базы ПВО в Тикси (Якутия) стало понятно, что Северный флот берет под плотный контроль весь Северный морской путь, глобальное значение которого быстро растет, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

Ранее сообщалось, что в поселке Тикси прошла церемония начала постройки военного городка для личного состава новой дивизии ПВО. В официальной церемонии установки первой сваи блочно-модульного городка принял участие командующий Северным флотом адмиралНиколай Евменов.

Начало строительства новой базы в Тикси нельзя назвать неожиданным. О планах создания еще одной дивизии в составе армии ВВС и ПВО Северного флота его командующий вице-адмирал Николай Евменов сообщал журналистам еще в ноябре 2017 года.

Новая дивизия закроет территорию от Новой Земли до Чукотки. Напомним, ранее Северный флот контролировал небо Заполярья силами 1-й дивизии ПВО, закрывая Кольский полуостров, Белое море, Архангельскую область и Ненецкий автономный округ.

Таким образом, становится ясно, что теперь Северный флот берёт под плотный контроль весь Северный морской путь, глобальное значение которого возрастает очень быстро. Опираясь на стационарные базы ПВО с их радиоэлектронными, метеорологическими и боевыми возможностями, флот усилит и контроль над Арктикой с её недавно открытыми природными ресурсами.

Новая база ПВО не только облегчит решение сразу двух этих задач. Это очень ясный сигнал всем заинтересованным сторонам, что Россия Арктику никому уступать не намерена.

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