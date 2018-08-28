Министр обороны Норвегии не видит роста напряженности на Севере

Киркенесс, Норвегия, , 14:21 — REGNUM Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен не видит роста напряженности отношений с Севером России из-за испытания новых видов оружия в Баренцевом море. Об этом он заявил в интервью TheBarentsObserver в Киркенесе.

«У нас по-прежнему хорошая связь с российским Северным флотом», — заявил министр.

На вопрос, являются ли причиной для беспокойства российские испытания новых видов вооружений, он ответил «да».

"Но, — продолжил министр обороны, — географически мы являемся частью стратегического района страны, обладающей ядерным оружием, и так было со времен Второй мировой войны. Нам необходимо это учитывать».

Что касается сообщений СМИ о якобы затонувшей в Баренцевом море крылатой ракете с ядерной установкой, то Бакке-Йенсен призвал не делать поспешных выводов:

«Мы не знаем, является ли это новым видом ядерного оружия, но мы следим за тем, что происходит», — сказал он.

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