Макрон назвал итальянских министров демагогами-националистами

Рим, , 18:30 — REGNUM Итальянские министры — демагоги и националисты, они обвиняют во всем Европу, забывая, как многим они обязаны Европе, заявил в четверг, 30 августа, на пресс-конференции в Хельсинки президент Франции Эммануэль Макрон, передает Il Fatto Quotidiano.

По словам французского президента, о чем бы ни шла речь — об обрушении генуэзского моста или о нелегальной миграции — итальянские министры полагают, что «виновата Европа». Это перекладывание вины и безответственный популизм, считает Макрон.

Таким образом он вывел на новый уровень свою перепалку с вице-премьерами Италии Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо. Формально предметом спора являются нелегальные мигранты. Фактически перепалка — подготовка к предвыборной кампании по выборам в Европарламент, на которых нынешние власти Евросоюза (включая Макрона) рискуют проиграть сторонникам национальных суверенитетов (включая Сальвини).

В отношении мигрантов Макрон регулярно обвиняет Италию в том, что их политика «закрытия портов» не соответствует европейским ценностям. Сальвини и Ди Майо в ответ напоминают, что президент Франции много говорит, но принимать мигрантов его страна так и не начала.

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На этот раз Макрон сам перевел разговор в политическую плоскость. Он не ограничился обвинениями в «национализме», а добавил, что итальянские министры, которые перекладывают свою вину на других, своим безответственным популизмом создают риск для самого существования ЕС. И проевропейские силы должны оказать им сопротивление.

Итальянские министры не имеют ничего против перевода дискуссии на уровень политики. Они неоднократно заявляли, что на выборах в Европарламент в мае 2019 года они и их единомышленники «снесут» нынешнюю власть, и Европа изменится до неузнаваемости.

Что касается генуэзского моста, то никто в Италии не предъявлял по этому поводу претензий к Европе. Претензии есть к концессионеру, который получал огромные доходы, но не осуществлял достаточно инвестиций в содержание, и к прошлым правительствам, которые обеспечили концессионеру столь завидные условия работы. И к этим прошлым правительствам, в отличие от нынешнего, у Брюсселя не было никаких вопросов.

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В части миграционного кризиса Макрон прав, итальянское правительство действительно возлагает вину за этот кризис на Европу, в том числе и лично на Макрона. Они считают несправедливым, что сначала ЕС пафосно говорит о необходимости спасать мигрантов, а потом заставляет выполнять всю реальную работу одну Италию.

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