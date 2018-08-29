«Националист» и «враг французов»: Сальвини и Макрон обменялись обвинениями

Рим, , 15:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и вице-премьер Италии Маттео Сальвини в очередной раз обменялись резкими обвинениями, сообщают европейские СМИ в среду, 29 августа.

Новый «обмен любезностями» начался после встречи Сальвини с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которой обсуждался в том числе вопрос об ограничении нелегальной миграции и по итогам которой оба политика заявили, что их главным оппонентом в этом вопросе является именно Макрон.

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Орбан и Сальвини «правы», сказал Макрон в комментарии для журналистов во время своего визита в Данию — в том смысле, что он действительно является «принципиальным противником» «этих националистов, которые проповедуют ненависть».

Сальвини в свою очередь заявил, что, судя по данным соцопросов, главным врагом Макрона является «народ Франции». Президенту Франции стоит не поучать других любви к мигрантам, а самому начать их принимать, чего он до сих пор так и не начал делать, добавил Сальвини. Также, по мнению вице-премьера, Макрону следует перестать дестабилизировать ситуацию в Ливии ради достижения своих экономических целей.

Предыдущий «обмен любезностями» между Сальвини и Макроном состоялся в июне 2018 года. Макрон критиковал Италию за ограничение миграции, Сальвини в ответ пообещал отправлять всех мигрантов во Францию и предложил Макрону встречать их «икрой и шампанским».

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