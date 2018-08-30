Правительство Италии «подарило» частному концессионеру 27% прибыли

Генуя, Италия, , 17:40 — REGNUM Акционеры компании Autostrade по концессионному контракту с государством получали 26,95% прибыли от управления тремя тысячами километров платных дорог, сообщает Affari Italiani в четверг, 30 августа.

Журналисты издания проанализировали опубликованный министерством инфраструктуры и транспорта текст концессионного соглашения. Соглашение было опубликовано после обрушения моста Моранди в Генуе — за него отвечала именно Autostrade. Власти считают условия этой и других концессий (которые заключались прежними правительствами) несправедливыми и намерены как минимум пересмотреть их, а как максимум — национализировать отрасль.

Направление более четверти прибыли акционерам — фантастически щедрое решение одного из прежних правительств, и причины этой щедрости нужно установить, отмечает издание. Autostrade была «курочкой, несущей золотые яйца» для своих владельцев.

Соглашение с данными параметрами было подписано в октябре 2007 года. Пост премьер-министра Италии занимал Романо Проди.

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Общий объем инвестиций концессионера с 2007 года составил 2,099 млрд евро. При этом начиная с 2012 года ежегодные выплаты акционерам были запланированы на уровне 561 млн евро в год. Другими словами, вложения окупились менее чем за 4 года, а прибыльность за 10 лет работы составила почти 200%.

Во вторник, 14 августа, в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание. Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

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Правительство намерено разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро. Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».