Кандидат в мэры Москвы считает, что КПРФ саботирует вопросы референдума

Москва, , 16:14 — REGNUM Глава муниципального округа «Таганский», кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов, выступивший с предложением провести всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста, продолжает переговоры с другими инициаторами референдума, коммунисты сотрудничать пока не согласны.

«Я веду переговоры с несколькими инициативными группами, можно сказать, мы нащупали правильную стратегию», — цитирует слова Ильи Свиридова ТАСС.

В качестве примера Илья Свиридов уточнил, что уже достигнуты договоренности с инициативной группой из Нижегородской области.

КПРФ, которая первой выступила с инициативой пенсионного референдума, по словам Ильи Свиридова, пока не идет на контакт с ним.

«Мы видим последовательную тактику на раскалывание, расконсолидацию. Это касается и референдума, и митинга. Мы договаривались изначально, что проводим коалиционный митинг против повышения пенсионного возраста 2 сентября, потом внезапно коммунисты проводят свой митинг», — отметил Илья Свиридов.

Он также напомнил, что глава ЦИК Элла Памфилова заявила ранее о возможности объединения инициативных групп под одним вопросом. На заседании ЦИК 29 августа она сказала, что региональные группы можно «перерегистрировать под один вопрос».

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Илья Свиридов считает, что роспуск уже зарегистрированных групп и их повторная регистрация с новой формулировкой вопроса не нужны. «Это такое своеобразное прочтение закона, нигде в законе не сказано про роспуск. Это излишняя бюрократическая волокита, которая не меняет сути. Если мы с представителями других инициативных групп договоримся, то какой смысл еще раз проводить эти собрания, тратить деньги на нотариуса», — заметил он.

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