ЦИК РФ «абсолютно готов» к проведению референдума по пенсионной реформе

Москва, , 13:57 — REGNUM Всероссийский референдум по пенсионной реформе может состояться весной 2019 года. О готовности Центризбиркома (ЦИК) РФ к проведению голосования заявила 29 августа на заседании глава ЦИК Элла Памфилова.

По ее словам, Центризбирком России «готов по всем аспектам» к проведению референдума, в том числе проработан финансовый аспект вопроса.

«Днем голосования может быть воскресенье в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года», — подчеркнула она.

По словам Памфиловой, референдум может состояться в том случае, если все инициативные группы объединят свои усилия и договорятся. Ранее глава ЦИК РФ рассказала, что в 58 субъектах РФ зарегистрированы региональные подгруппы инициативных групп по проведению референдума о повышении пенсионного возраста.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле в первом чтении Госдума приняла законопроект правительства РФ, предполагающий повышение пенсионного возраста для мужчин до 65, а для женщин — до 63 лет.

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