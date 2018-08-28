Пенсионный референдум: «технически возможно, но политически маловероятно»

Москва, , 10:39 — REGNUM В ЦИК назвали маловероятным объединение инициаторов референдума о пенсиях. Коммунисты «провалили» организацию референдума по повышению пенсионного возраста в регионах, посчитала глава ЦИК. Объединение инициативных групп «технически возможно, но политически маловероятно», сказала она. Объединение инициативных групп по пенсионному референдуму технически возможно, но политически маловероятно, пока среди инициаторов царит «атмосфера склоки», цитирует слова главы ЦИК Эллы Памфиловой на встрече с участниками политологических объединений РАСО и РАПК РБК.

Коммунисты «провалили» организацию референдума в регионах, хотя ЦИК «тянула их за уши», и активизировались только через месяц после регистрации инициативных групп, привел ее цитату один из политологов — участников встречи. Она сказала, что в КПРФ могли бы вести себя активнее — и прежде, чем инициировать судебные процессы на тему «как их обижают», проявить сознательность и работоспособность, как сделали их оппоненты, пояснил другой участник. На данный момент количество объединений, предложивших свои вопросы для референдума, достигает пяти. Группы зарегистрированы в 48 из 85 российских субъектов. Первую заявку на референдум о повышении пенсионного возраста в ЦИК 23 июля подала КПРФ. Но первую формулировку вопроса, предложенную коммунистами, Центризбирком отклонил, назвав ее некорректной. Тогда КПРФ переформулировала вопрос, и Центризбирком признал его соответствующим закону о референдуме. Но к этому времени в Москве коммунистов с заявкой уже опередила инициативная группа под руководством кандидата в мэры Москвы от «Справедливой России» Ильи Свиридова, а в Подмосковье — представители Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями. КПРФ подала заявку от Алтайского края. По закону о референдуме инициативная группа по проведению референдума должна состоять из региональных подгрупп (не менее 100 человек), создаваемых более чем в половине (минимум в 43) субъектов России. В одном регионе нельзя зарегистрировать две подгруппы с близкими по смыслу вопросами. После сбора групп в необходимом количестве организаторы должны отправить заявку в ЦИК. Всего для того, чтобы референдум можно было провести, за него надо собрать подписи 2 млн человек из более чем половины регионов России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Согласно документу, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно. Для мужчин повышение завершится в 2028 году, для женщин — в 2034 году.

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