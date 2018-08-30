Путин и Лукашенко наметили дату предстоящей встречи

Минск, , 13:27 — REGNUM В ходе телефонной беседы между президентом России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер поздравил белорусского коллегу с Днем рождения. Также стороны согласовали предстоящую встречу на высшем уровне, сообщает «БелТА».

Отмечается, что главы государств в качестве предварительной даты новой встречи с участием премьер-министров двух стран, вице-премьеров, министров финансов и министров сельского хозяйства России и Белоруссии согласовали 21 сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил с днем рождения белорусского коллегу Александра Лукашенко. Президенту Белоруссии 30 августа исполнилось 64 года.

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