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Путин в телефонном разговоре поздравил Лукашенко

Политика

Российский лидер направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул вклад главы белорусского государства «в развитие дружественных, союзнических связей» между странами

Путин в телефонном разговоре поздравил Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Москва, 30 августа 2018, 12:25 — REGNUM  Президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днём рождения. Об этом сообщает 30 августа пресс-служба Кремля.

Отмечается, что главы государств в ходе беседы обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и график предстоящих контактов на высшем уровне.

Следует отметить, что ранее российский лидер направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул вклад главы белорусского государства «в развитие дружественных, союзнических связей» между Россией и Белоруссией.

«Ваши личные усилия в значительной степени способствовали тому, что двустороннее сотрудничество приобрело столь конструктивный, взаимовыгодный характер», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, во время недавней встречи президентов России и Белоруссии в Сочи обсуждалась ситуация вокруг генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.

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