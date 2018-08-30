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Лукашенко: интересы Минска не противоречат интересам Москвы

Политика

По словам Лукашенко, у Белоруссии и России есть различные интересы

Минск, 30 августа 2018, 13:07 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с послом России в Белоруссии Александром Суриковым, который завершает свою дипломатическую миссию в республике, заявил, что интересы Москвы и Минска никогда не противоречили друг другу. Об этом сообщает 30 августа «БелТА».

"Мы люди, произошедшие от одного корня, мы народы одного древа… И никуда от этого не деться, как бы кто-то не умудрялся», — цитирует издание слова белорусского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не в полной мере получает от России пошлины от реэкспорта российской нефти — вопреки договоренностям с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Союзное государство России и Белоруссии
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