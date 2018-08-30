США признали свою уязвимость перед новым российским оружием

Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Военное командование США осознает уязвимость территории Соединенных Штатов в случае военного конфликта с Россией или Китаем и намерено полностью пересмотреть свою оборонную стратегию. Об этом в интервью изданию Military Times заявил глава Северного командования ВС США и командования воздушно-космической обороны генерал Терренс О’Шонесси.

В ходе 140-й конференции ассоциации нацгвардии США военачальник подчеркнул, что Соединенные Штаты в случае военного конфликта невозможно будет защитить от новейших образцов российского или китайского вооружения.

«Ранее мы полагали, что окружающие США океаны и дружественные страны на севере и юге делают нас недосягаемыми, однако все меняется, поскольку появились противники, нападение которых способно достичь территории нашей страны», — сказал О'Шонесси.

В связи с этим, как полагает он, Соединенным Штатам следует пересмотреть свою оборонную стратегию.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен заявил, что, поскольку Россия и Китай продолжают впечатляющими темпами создавать гиперзвуковое оружие, их больше нельзя называть «друзьями США».

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