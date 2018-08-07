Стратегическое командование США сообщило об ответе на новое оружие России

Вашингтон, , 18:57 — REGNUM От нового российского стратегического оружия США защищены возможностью нанесения ответного ядерного удара, заявил 7 августа командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен на конференции по вопросам ракетно-космической обороны на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

Перечислив все образцы новейших российских ударных систем, от гиперзвуковых ядерных ракет до глубоководных торпед, Хайтен заявил, что все эти вооружения не позволяют нейтрализовать американские подводные ракетоносцы и 400 пусковых ракетных площадок на территории США, а поэтому американские силы ядерного сдерживания не подвергаются сомнению и будут способны на ответный удар.

Стоит отметить, что при этом командующий Стратегическим командованием США не стал включать в расчет баланса сил систему ПРО, посредством которой Вашингтон ранее рассчитывал нивелировать ответный ракетный удар России.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин рассказал о принципиально новых видах стратегических вооружений — гиперзвуковой межконтинентальной системе «Авангард», крылатых ракетах с ядерной энергоустановкой, глубоководном межконтинентальном беспилотном ударном комплексе и лазерной боевой установке, которым не может противостоять система противоракетной обороны, элементы которой США размещают вдоль российских границ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хайтен обвинил Россию и Китай в наращивании военных потенциалов и заявил о рискованности военного конфликта США с равным по силе противником.

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