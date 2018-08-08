Дружбы не вышло: США о разработках гиперзвукового оружия РФ и Китаем

Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Поскольку Россия и Китай продолжают впечатляющими темпами создавать гиперзвуковое оружие, их больше нельзя называть «друзьями США», заявил глава Стратегического командования Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен, передаёт телеканал CNBC.

По словам американского военачальника, Соединённым Штатам «следует наращивать свой потенциал» в данной сфере для того чтобы иметь возможность ответной реакции. В настоящее время, по мнению Хайтена, США не защищены от подобных технологий в сфере вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России подходят к финишному этапу испытания сверхдальнобойной гиперзвуковой ракеты класса «воздух-воздух» Р-37М, которая может стать одним из видов вооружения перспективного истребителя пятого поколения — Су-57.

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