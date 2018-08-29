Дела против демонстрантов в Хемнице возбудили из-за нацистского приветствия

Хемниц, Германия, , 11:58 — REGNUM В Хемнице возбудили уголовные дела против десяти демонстрантов. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, участников акциии протеста подозревают в использовании нацистского приветствия, которое в стране является запрещенным.

«Против десяти участников демонстраций в городе Хемниц возбуждено дело из-за использования нацистского приветствия», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинги в Хемнице прошли после того, как в городе произошел конфликт с участием людей разных национальностей.

Так, в ходе уличной потасовки получил смертельные ранения один гражданин страны, еще двое мужчин получили ранения.

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