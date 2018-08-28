Вторник, 28 Августа 2018 года
03:28:38 МСК

В немецком Хемнице протестующих разогнали водомётами

Общество

Волнения начались после убийства мигрантами 35-летнего гражданина Германии

Хемниц, Германия, 28 августа 2018, 02:30 — REGNUM  Полиция немецкого города Хемниц применила водомёты для прекращения беспорядков. Несколько человек пострадали в столкновениях «правых» и «левых» радикалов, им потребовалась медицинская помощь, сообщает Die Welt.

Волнения в Хемнице произошли после убийства 35-летнего гражданина Германии. В преступлении подозревают выходцев из Сирии и Ирака.

На улицы города вышли около 3 тыс. человек: примерно 2 тыс. националистов и около тысячи их оппонентов. Националисты выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. Манифестанты принялись бросать в полицейских петарды, бутылки и камни, произошли стычки.

Стражи порядка применили водометы. Им удалось утихомирить толпу — митингующие разошлись по домам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хемнице произошел конфликт с участием людей разных национальностей. Гражданин ФРГ получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице в ночь на 26 августа. В больнице также оказались двое мужчин в возрасте 33 и 38 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В немецком Хемнице произошли волнения после гибели мужчины от рук мигрантов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить