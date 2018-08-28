В ходе беспорядков в немецком Хемнице пострадал гражданин РФ

Хемниц, Германия, , 15:31 — REGNUM Гражданин России пострадал в ходе беспорядков, устроенных в немецком городе Хемнице после убийства гражданина ФРГ. Об этом ИА REGNUM 28 августа сообщили в посольстве РФ в Германии.

Читайте также: В немецком Хемнице произошли волнения после гибели мужчины от рук мигрантов

В немецком Хемнице протестующих разогнали водомётами

«В результате проведённой проверки подтвердилась информация о пострадавшем в ходе беспорядков 27 августа в Хемнице гражданине России Дмитрии М.», — говорится в сообщении диппредставительства.

Отмечается, что в настоящее время состояние российского гражданина медики оценивают как удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Ранее по теме: Немецкая полиция поражена числом участников протестов в Хемнице

Глава МВД Германии о беспорядках в Хемнице: людей можно понять

«Генеральное консульство России в Лейпциге находится в постоянном контакте с пострадавшим и местными правоохранительными органами», — добавили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в немецком городе Хемнице начались после конфликта с участием людей разных национальностей, в результате которого гражданин ФРГ получил ножевые ранения и скончался в больнице в ночь на 26 августа. Также с ранениями были госпитализированы ещё двое мужчин. На улицы города вышли около 3 тыс. человек: примерно 2 тыс. националистов и около тысячи их оппонентов. Стражи порядка применили водомёты. Им удалось утихомирить толпу — митингующие разошлись по домам.

Добавим, что в совершении убийства подозревают выходцев из Сирии и Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Убийство, совершенное беженцами, вызвало антимигрантские митинги в Германии