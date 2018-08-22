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Число подозреваемых в покушении на Николаса Мадуро возросло до 43 человек

Политика

18 фигурантов дела объявлены в международный розыск

Число подозреваемых в покушении на Николаса Мадуро возросло до 43 человек
Иллюстрация: Nicolasmaduro.org.ve
Николас Мадуро

Каракас, 22 августа 2018, 20:30 — REGNUM  Количество подозреваемых по уголовному делу о покушении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро увеличилось с 34 до 43 человек. Об этом сообщил 22 августа генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

По его словам, 25 фигурантов в настоящее время находятся под стражей, а в отношении ещё 18 лиц выпущены международные ордеры на арест по линии Интерпола.

Как передавало ИА REGNUM, покушение на президента Венесуэлы было совершено 4 августа в Каракасе на церемонии по случаю годовщины Национальной боливарианской гвардии. Во время выступления главы государства взорвался начинённый взрывчаткой беспилотник. Сам Николас Мадуро не пострадал, однако ранения получили несколько сотрудников силовых структур.

Неделей ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к покушению в Венесуэле были арестованы двое высокопоставленных военных.

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Политический кризис в Венесуэле
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