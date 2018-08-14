По делу о покушении на Мадуро арестованы высокопоставленные военные

Каракас, , 21:16 — REGNUM Двое высокопоставленных военных арестованы в Венесуэле в рамках уголовного дела о покушении на президента страны Николаса Мадуро, передаёт El Comercio.

По информации издания, арестованы генерал Национальной гвардии Венесуэлы Алехандро Гамес и полковник Педро Самбрано. Отмечается, что всего подозреваемыми в причастности к покушению являются более 30 человек, 14 из них в настоящее время находятся под арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, покушение на Николаса Мадуро было совершено 4 августа на церемонии по случаю 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии в Каракасе. Во время речи главы государства взорвался беспилотник, начинённый взрывчаткой. Президент в результате инцидента не пострадал, однако ранения получили семь сотрудников силовых структур.

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